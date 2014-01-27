港报社评：只许官方肃贪不许民间反腐--明报1月27日

中国“新公民运动”发起人之一、知名维权人士许志永被北京市第一中级法院以“聚众扰乱公共场所秩序”罪名判监4年。据许志永的律师转述，许志永本人形容判决“把中国法治的最后一点尊严破坏殆尽”。从这个判决可以看到，当局把任何形式的街头活动都视作洪水猛兽，实行零容忍的打压。

许志永在内地维权界属于温和的人物，多年来，他一直坚持理性、非暴力的原则。他所倡导的新公民运动，也是致力于推动让外地打工者子女有权在大都市参加高考的“教育平权”和呼吁建立官员公开财产的阳光政策。但是新公民运动仍不见容于当局，给人以“只许当局肃贪，不许百姓反腐”的印象。

在封建统治时代， “民可使由之，不可使知之”是统治者的古训，现在内地的当权者也常以“杂音”来看待民间的各种呼声，他们看不到民间蕴藏的强大的改革动力和智慧，反而视之为对改革的干扰，于是就形成了官方能做、百姓不能说的荒诞现实。

在内地民智已开、社会呈现多元化的今天，那种对民间诉求一味打压、而不是疏导的做法已经证明是行不通的。

许志永案很明显是一个政治案件，当局却用非政治性的刑事罪名来指控他，判他入监，这种做法并不能回避他提出的政治性问题，反而更加提升了外界对这些问题的关注程度，也增加了官方解决这些问题的复杂程度，给既得利益集团阻挠改革提供了藉口。

在全面深化改革的今天，我们希望当局至少不要制造新的冤案。让民众成为全面深化改革、实现“中国梦”的真正主人翁。

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