港报社评：只许官方肃贪不许民间反腐--明报1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
中国“新公民运动”发起人之一、知名维权人士许志永被北京市第一中级法院以“聚众扰乱公共场所秩序”罪名判监4年。据许志永的律师转述，许志永本人形容判决“把中国法治的最后一点尊严破坏殆尽”。从这个判决可以看到，当局把任何形式的街头活动都视作洪水猛兽，实行零容忍的打压。
许志永在内地维权界属于温和的人物，多年来，他一直坚持理性、非暴力的原则。他所倡导的新公民运动，也是致力于推动让外地打工者子女有权在大都市参加高考的“教育平权”和呼吁建立官员公开财产的阳光政策。但是新公民运动仍不见容于当局，给人以“只许当局肃贪，不许百姓反腐”的印象。
在封建统治时代， “民可使由之，不可使知之”是统治者的古训，现在内地的当权者也常以“杂音”来看待民间的各种呼声，他们看不到民间蕴藏的强大的改革动力和智慧，反而视之为对改革的干扰，于是就形成了官方能做、百姓不能说的荒诞现实。
在内地民智已开、社会呈现多元化的今天，那种对民间诉求一味打压、而不是疏导的做法已经证明是行不通的。
许志永案很明显是一个政治案件，当局却用非政治性的刑事罪名来指控他，判他入监，这种做法并不能回避他提出的政治性问题，反而更加提升了外界对这些问题的关注程度，也增加了官方解决这些问题的复杂程度，给既得利益集团阻挠改革提供了藉口。
在全面深化改革的今天，我们希望当局至少不要制造新的冤案。让民众成为全面深化改革、实现“中国梦”的真正主人翁。
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30