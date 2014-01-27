港报社评：资本外流币值狂泻，新兴市场危机乍现--信报1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
新兴市场爆发“走资潮”，资本大举外流，阿根廷披索上周狂贬超过15%，全球风险资产全面受压，美股暴泻。由于美国联储局将进一步缩减购债规模，继续退市，过去依赖资本流入的新兴经济体，境况凶险，因而须要各方提高警惕。
IMF总裁拉加德在达沃斯论坛上再一次警告，表示美国减少买债已然成为环球经济面临的新风险。当联储局进一步减购，可能激发新兴经济体新一轮动荡，因为这些国家极易受到跨境资本外流的影响。
如今新兴经济体内部的脆弱性，显然在于过去几年太依赖资本流入。据国基会《2013年对外经济评核》报告，印度经常账逆差占国内生产总值比率达5.1%，即可见一斑。
由于新兴市场在经济好景时，一般都没有对经济及时进行结构性调整和改革，故而对当前资本外流的风险管理能否达致金融稳定，确实留有问号。
如今美国退市已正式启动，联储局本周举行的两天议息会议有可能决定再缩减购债规模，有机会加速新兴市场资本外流和汇率急遽调整，金融市场震荡加剧。
对中国来说，基于国际收支保持顺差，经济增速虽然放缓，但整体发展维持稳定，因此，对于美国加快退市步伐的冲击，相信有能力承受。然而，新兴经济体若受到重挫，中国对新兴市场的贸易环境难免也受到影响。
如今资本加速从新兴市场外流之势已成，基于商品价格大幅飙升的黄金岁月已告一段落，有利新兴经济体资源出口的环境亦告改变，便宜资金盛宴结束，全球利率向上，新兴市场当前内外受压。可以说，美国退市对新兴市场的冲击，现在才是切实的开始。
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30