港报社评：公私楼要达标，搵“面粉”稳信心--经济日报1月27日

房委会表明10年建28万公营房屋的目标，仍欠建10万单位的土地；私楼建屋量亦见落后，令外界对港府10年建屋大计更缺信心。港府要稳楼市，觅地赢民信仍是最大挑战。

特首梁振英决定未来10年建28万公营房屋、19万私楼单位的建屋大计，此本可以长期供应不缺来稳定市场与市民信心，有助楼市软着陆。然而，现实进展却令人担心，鸿图大计会否落得希望愈大，失望愈大？

其一，计划中的公私营房屋比例是6比4，公营房屋是10年大计的重点，令基层以至夹心中产对上车安居增加了期望，惟房委会上周五例会指出，首5年的8万个单位已成功觅地，但后5年只觅得建10万个单位的土地，较目标20万少一半，更有房委会委员质疑，有10万个已是过分乐观。

其二，公营房屋如此，私楼同见忧虑。按政府上周五公布统计，去年全年私楼施工量与落成量分别按年下跌24%与18%，在政府大力推地下，此凸显建屋进度远落后于批地进度。

港府固然可以简化审批程序，甚或当发展商欠积极而令土地流拍或流标时，可以将土地转为建公营房屋，减低发展公营房屋的土地不足难题。但这始终有两个难关。

一是建造业工人不足，终会拖慢不论公营房屋还是私楼的进度，故如何与劳工界取得共识，按实际需要输入外地建造业工人，十分关键。更基本的是，土地供应始终严重不足，相信即使填海与人工岛能排除万难上马，亦是远水难救近火。

究竟如何觅足十年建屋大计的土地，港府须尽快筹谋并交代，否则民忧难纾，徒添楼市与社会的不稳定因素。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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