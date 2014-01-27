港报社评：公私楼要达标，搵“面粉”稳信心--经济日报1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
房委会表明10年建28万公营房屋的目标，仍欠建10万单位的土地；私楼建屋量亦见落后，令外界对港府10年建屋大计更缺信心。港府要稳楼市，觅地赢民信仍是最大挑战。
特首梁振英决定未来10年建28万公营房屋、19万私楼单位的建屋大计，此本可以长期供应不缺来稳定市场与市民信心，有助楼市软着陆。然而，现实进展却令人担心，鸿图大计会否落得希望愈大，失望愈大？
其一，计划中的公私营房屋比例是6比4，公营房屋是10年大计的重点，令基层以至夹心中产对上车安居增加了期望，惟房委会上周五例会指出，首5年的8万个单位已成功觅地，但后5年只觅得建10万个单位的土地，较目标20万少一半，更有房委会委员质疑，有10万个已是过分乐观。
其二，公营房屋如此，私楼同见忧虑。按政府上周五公布统计，去年全年私楼施工量与落成量分别按年下跌24%与18%，在政府大力推地下，此凸显建屋进度远落后于批地进度。
港府固然可以简化审批程序，甚或当发展商欠积极而令土地流拍或流标时，可以将土地转为建公营房屋，减低发展公营房屋的土地不足难题。但这始终有两个难关。
一是建造业工人不足，终会拖慢不论公营房屋还是私楼的进度，故如何与劳工界取得共识，按实际需要输入外地建造业工人，十分关键。更基本的是，土地供应始终严重不足，相信即使填海与人工岛能排除万难上马，亦是远水难救近火。
究竟如何觅足十年建屋大计的土地，港府须尽快筹谋并交代，否则民忧难纾，徒添楼市与社会的不稳定因素。
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30