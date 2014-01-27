港报财经评论：阿里巴巴金手指的意图--信报1月27日

阿里巴巴金手指的意图/ 习广思

金融市场突然阴霾满布，在惊恐与担忧之前，投资者不妨把几件事情串连一起再看清楚。环球方面，新兴市场再现走资潮，阿根廷披索突然贬值叫人意外，但资金离弃新兴市场则一点都不叫人意外，这是一个由去年延续至今的资金流趋势。随着美国退市及经济复苏，新兴市场政治及经济陷入改革时期，资金再在新兴市场追求高增长及高回报的诱因大减。资金流出新兴市场转而流入欧美股市的趋势仍将持续，但相信震荡不会像去年两波退潮那么严重。

美国牛气尽现，但动力自年初起无以为继，上周急挫反映调整压力。避险资产价格全面反弹，包括美债及黄金，但最终是有反弹难回升。退一步看，环球金融市场酝酿着一场调整。至于中港股市，港汇急转弱，中港基金出现走资情况，强势股大回吐，资金急炒的半新股及概念股急泻，均是资金散水的讯号。恒指失守250天线，周五晚恒指夜期再跌234点，维持多日的恒指牛熊拉锯应在本周分出胜负。不看好的投资者在春节前杀牛，22,000点是不看好的投资者的初步目标，最尽甚至可杀至22,000点，尤其是本周存在着两项变数，一是美国联储局议息，二是期指结算。不过，不要忽略中国内地A 股有止跌迹象，有利港股稍为回稳。港股见散水，相信未至于有大风暴来临，强势股短期成为受压对象。

阿里巴巴过去一年，每一步收购都有战略性意义，包括为下一步业务发展铺路，其后的发展亦一如管理层预期般发展，很少浪费资金胡乱收购。阿里巴巴上周五联同云锋基金，以约13.27亿港元认购中信21世纪 配售的44.23亿股。阿里巴巴完成交易后，合共持有54.3%股份，并成为大股东。虽然未必等于借壳上市，但是次收购战略意义甚大，股价获股民追捧，未必纯粹乱炒一通。收购于23日公布，背景刚好是美国证券交易委员会22日初步裁定，全球四大会计师事务所的中国分公司应该被暂停审计在美上市公司6个月，又谴责该四大会计师行及一家中国会计师事务所，早前拒交部分客户的审计档案，以协助美国监管机构调查该批客户涉嫌造假，是违反美国法律。

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欧罗淡友措手不及 /苏子

最新公布的CFTC期货仓位报告显示，截至上周二为止欧罗的仓位已转为负值，为两个月来首次，反映当时不少投构大户仍在打赌欧罗汇价会进一步下挫，兑美元将会跌至1.3500美元心理关口以下，但可惜最终欧罗兑美元却意外地出现不跌反升的相反走势，到上周五更在大量止蚀买盘推波助澜下，一度突破前周的1.3700美元高位，最高曾见1.3739美元水平。导致欧罗兑美元不跌反升的关键原因，则与市场担心中国等新兴市场的经济增速放缓，加上，上周阿根廷货币突然重挫逾15%，结果VIX 指数大上升（仅上周五便急升31.74%）及环球股市显着急趺，并因此触发市大规模的利差交易拆仓潮，各重要货币的走势亦变得极为波动。

从上周二CFTC欧罗仓位已处于负值来看，似乎投机大户并未料到上周下半的时间市场避险情绪会大幅上升，甚至亦未料到美元此避险货币竟然并没有受惠于避险资金的追捧，而这些避险资金只是集中追捧日圆及瑞郎，故相信上周不少投资美元看好的投资者及已建立欧罗兑美元短仓的投资者均已损手收场。由于本周市场会关注联储局议息后会否进一步收水，而市场普遍预期继续收水的可能性极高，因此，若市场的预期正确，相信上周已经显着下挫的环球股市的沽压只会有增无减，市场避险情绪亦只会进一步上升，结果将导致本周汇市的走势更为波动。

至于上周由强转弱的差汇指数，宜留意本周会否受惠于联储局进一步收水及避险资金追捧美元而重拾升势，并因此令到欧罗兑美元重拾本应下跌的走势。如出现此情况，则确认上周欧罗兑美元的升势为走势陷阱。本周一早段欧罗兑美元一旦回落1.3600/1.3620短线关键支持区以下收市，料随后会再度考验1.3500心理关口，相信届时顺利破关而下的可能情甚高。上周美元兑日圆如预期般顺向破关而下，本周早段宜留意能否进一步跌至当年12月101.60低位以下。按照目前市场已见明显上升的避险情绪来看，只要汇价没有向上突破101.95短线阻力收市，料会顺利跌破此低位支持并朝着100心理关口迈进。

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