《独家新闻》美司法部和CFTC调查美国银行交易情况--文件

希腊金融：IMF可能向希腊提供期限一年的少量资金援助--政府发言人
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
被问及调查事宜时，美国银行发言人Bill Halldin拒绝置评。
FINRA网站所披露之事，并未具体指控美银有任何不当行为。
网站上称：“我们获悉，(美国检察官办公室)正调查互换部门在代表对手执行大宗期货交易前，执行期货交易是否恰当。”
文件显示这里说的检察官办公室是位于北卡罗来纳州夏洛特市，那儿正是美国银行总部所在，文件称：“我们还获悉，商品期货交易委员会(CFTC)正对交易议题进行一项类似调查。”
文件称其信息的消息来源是那家银行。
这项披露是在FINRA一份针对美银美林纽约经纪自营部前主管Eric Beckwith的“BrokerCheck”报告中。BrokerCheck是一套线上系统，投资人可查询经纪商背景，看看是否涉及任何监管议题或不当行为。
CFTC和夏洛特的美国检察官办公室代表都拒绝置评。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)
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