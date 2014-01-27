《独家新闻》美司法部和CFTC调查美国银行交易情况--文件

被问及调查事宜时，美国银行发言人Bill Halldin拒绝置评。

FINRA网站所披露之事，并未具体指控美银有任何不当行为。

网站上称：“我们获悉，(美国检察官办公室)正调查互换部门在代表对手执行大宗期货交易前，执行期货交易是否恰当。”

文件显示这里说的检察官办公室是位于北卡罗来纳州夏洛特市，那儿正是美国银行总部所在，文件称：“我们还获悉，商品期货交易委员会(CFTC)正对交易议题进行一项类似调查。”

文件称其信息的消息来源是那家银行。

这项披露是在FINRA一份针对美银美林纽约经纪自营部前主管Eric Beckwith的“BrokerCheck”报告中。BrokerCheck是一套线上系统，投资人可查询经纪商背景，看看是否涉及任何监管议题或不当行为。