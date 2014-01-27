港报财经评论：结算在即，淡友得势--经济日报1月25日

结算在即，淡友得势/ 林瑞芬

中国PMI指数弱，被赖拖累美股周四下挫。恒指昨收报22,450，跌1.25%；成交额772亿港元。惟偏偏弱指数没震散A股，上证昨升0.6%至2,054，认真百思不得其解，靠边站观望为上。午市跌势转急，连一些基金股都跌，如只创科 质穿20港元超卖仍无起色，昨收报19.5刚元，跌2.5%，又会弱成咁？都不知点解！

濠赌股银河娱乐 及金沙中国 昨早反弹，最终午市仍跌，最后收市分别跌2.45%及0.5%，后者最新公布会派发中期息及特别息合共1.64港元，有股息支持，但无助跌势喘定，可见目前大市投资气氛较为差。年初以来，对大市升跌其实也不太上心，恒指冲不破23,500而回，大多时间争持，下周三结算，在临近结算不看好的投资者加强攻势，力压之心增强。技术上，恒指失守22,600，一路弱，下周末能收复的话，顺弱势下关将是回补去年9月21,753至22,240的上升裂口。

个股表现更为散户上心，热炒股风又被阿里巴巴出手刮起，中信21世纪 因有阿里巴巴入市，憧憬借壳上市，股价如坐白金升降机，昨一度挟升近5倍见5港元高位，收报3.92港元，埋单亦急涨3.7倍。咁升法，即时忆起当年盈科借壳得信佳上市，憧憬自必然有。若以借壳形式搞上市，时间长且相信集资额不及发新股上市那么多，阿里巴巴未必愿意。因炒憧憬中信21世纪可变身阿里巴巴，真是如押赌注，押不押睇阁下赌性。阿里巴巴确厉害，近月如金手指一样，一入股海尔电器 又急升；为擎天软件 第二大股东，也支持该股股价跑升；与阿里巴巴的阿里云联手的中软 ，亦乘为中信21世纪构建医药信息共享云而昨抢升13%。阿里巴巴一只手掌拍不响，还有腾讯 与之击掌，你买我又买，入股华南城 搞电贸，股价又升过倍，总之两者相争，已成渔人得利之局。两大巨头，分别招兵买马，将传统经济改造，贴上云服务，砌上APP包装，个股好像贴金了，最终是掩眼法，还是真魔法，确是要有时间的考证。正如当年科网股热潮一样，贴上网络业一词又为市场疯追捧，十多年过去，究竟多少网络公司能赚钱，大家心里有数。不得不否认，中国内地正借移动互联网结合传统经济已是大趋势，今年势在阿里巴巴及腾讯搅动下，翻起个股的炒卖热潮，中到宝，还要懂得及时下车，才是至高境界。

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钢价续下滑，钢铁股观望/ 余少文

国企指数终于跌穿10,000点，钢铁股业绩经过去年上半年反弹，第四季业绩料跟大市一样转差，若然钢铁价格未能反弹，则钢铁股今年首季仍要受压。中国内地股市反弹，可惜中资股跟随美股下跌，国企指数一度低见9,984点，见四个半月低位，全日跌95点或0.9%，收报10,014点，成交额144亿港元，只有1/5主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌41点或0.9%，收报4,343点，成交额61亿港元。虽然国指呈一浪低于一浪走势，有机会下试9,500点。

至于早前沽出鞍钢股份 ，股价在组合沽出后上升，主要是受到盈喜消息所刺激，但钢铁股的业绩预告实际偏淡为主，小心今年3月中公布去年业绩前，会继续调整，博反弹要小心。鞍钢、马鞍山钢铁 和重庆钢铁 先后发出业绩预告。马钢和重钢是盈警，前者表示全年仍会亏损，但亏损会较2012年大幅收窄，后者则指2013年亏损25亿人民币，剔除去年首三季蚀17亿人民币，即第四季蚀8亿人民币，会是过去两年最蚀钱的一季。而鞍钢虽是盈喜，指去年转亏为盈，全年获利约7.7亿人民币，但首三季已赚7.7亿人民币，即第四季可能会录得微利又或微亏，维持去年第三季业绩显着环比滑落的走势。

其实，钢铁公司都承认业绩下滑，是受累产品价格下跌影响，而钢材综合价格指数去年确实持续向下，到第四季更跌穿100点，三年下跌27%，去年跌幅约6%，1至4月曾反弹，是鞍钢去年亏转盈的主要原因。可惜钢材综合价格指数踏入昨日已降至97.65，是09年5月以来低位，钢价低处未算低的走势下，对钢铁股今年首季业绩也不乐观。国家统计局资料显示，中国内地粗钢和钢材的产量在2011年和2012年的增长曾放缓，但去年增长加快，钢材产量高达10.7亿吨，增长重上双位数至11.4%，若然钢铁产量继续扩大，只会令钢价继续下滑，对钢企而言是噩梦。

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