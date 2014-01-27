港报财经评论：结算在即，淡友得势--经济日报1月25日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
结算在即，淡友得势/ 林瑞芬
中国PMI指数弱，被赖拖累美股周四下挫。恒指昨收报22,450，跌1.25%；成交额772亿港元。惟偏偏弱指数没震散A股，上证昨升0.6%至2,054，认真百思不得其解，靠边站观望为上。午市跌势转急，连一些基金股都跌，如只创科 质穿20港元超卖仍无起色，昨收报19.5刚元，跌2.5%，又会弱成咁？都不知点解！
濠赌股银河娱乐 及金沙中国 昨早反弹，最终午市仍跌，最后收市分别跌2.45%及0.5%，后者最新公布会派发中期息及特别息合共1.64港元，有股息支持，但无助跌势喘定，可见目前大市投资气氛较为差。年初以来，对大市升跌其实也不太上心，恒指冲不破23,500而回，大多时间争持，下周三结算，在临近结算不看好的投资者加强攻势，力压之心增强。技术上，恒指失守22,600，一路弱，下周末能收复的话，顺弱势下关将是回补去年9月21,753至22,240的上升裂口。
个股表现更为散户上心，热炒股风又被阿里巴巴出手刮起，中信21世纪 因有阿里巴巴入市，憧憬借壳上市，股价如坐白金升降机，昨一度挟升近5倍见5港元高位，收报3.92港元，埋单亦急涨3.7倍。咁升法，即时忆起当年盈科借壳得信佳上市，憧憬自必然有。若以借壳形式搞上市，时间长且相信集资额不及发新股上市那么多，阿里巴巴未必愿意。因炒憧憬中信21世纪可变身阿里巴巴，真是如押赌注，押不押睇阁下赌性。阿里巴巴确厉害，近月如金手指一样，一入股海尔电器 又急升；为擎天软件 第二大股东，也支持该股股价跑升；与阿里巴巴的阿里云联手的中软 ，亦乘为中信21世纪构建医药信息共享云而昨抢升13%。阿里巴巴一只手掌拍不响，还有腾讯 与之击掌，你买我又买，入股华南城 搞电贸，股价又升过倍，总之两者相争，已成渔人得利之局。两大巨头，分别招兵买马，将传统经济改造，贴上云服务，砌上APP包装，个股好像贴金了，最终是掩眼法，还是真魔法，确是要有时间的考证。正如当年科网股热潮一样，贴上网络业一词又为市场疯追捧，十多年过去，究竟多少网络公司能赚钱，大家心里有数。不得不否认，中国内地正借移动互联网结合传统经济已是大趋势，今年势在阿里巴巴及腾讯搅动下，翻起个股的炒卖热潮，中到宝，还要懂得及时下车，才是至高境界。
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钢价续下滑，钢铁股观望/ 余少文
国企指数终于跌穿10,000点，钢铁股业绩经过去年上半年反弹，第四季业绩料跟大市一样转差，若然钢铁价格未能反弹，则钢铁股今年首季仍要受压。中国内地股市反弹，可惜中资股跟随美股下跌，国企指数一度低见9,984点，见四个半月低位，全日跌95点或0.9%，收报10,014点，成交额144亿港元，只有1/5主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌41点或0.9%，收报4,343点，成交额61亿港元。虽然国指呈一浪低于一浪走势，有机会下试9,500点。
至于早前沽出鞍钢股份 ，股价在组合沽出后上升，主要是受到盈喜消息所刺激，但钢铁股的业绩预告实际偏淡为主，小心今年3月中公布去年业绩前，会继续调整，博反弹要小心。鞍钢、马鞍山钢铁 和重庆钢铁 先后发出业绩预告。马钢和重钢是盈警，前者表示全年仍会亏损，但亏损会较2012年大幅收窄，后者则指2013年亏损25亿人民币，剔除去年首三季蚀17亿人民币，即第四季蚀8亿人民币，会是过去两年最蚀钱的一季。而鞍钢虽是盈喜，指去年转亏为盈，全年获利约7.7亿人民币，但首三季已赚7.7亿人民币，即第四季可能会录得微利又或微亏，维持去年第三季业绩显着环比滑落的走势。
其实，钢铁公司都承认业绩下滑，是受累产品价格下跌影响，而钢材综合价格指数去年确实持续向下，到第四季更跌穿100点，三年下跌27%，去年跌幅约6%，1至4月曾反弹，是鞍钢去年亏转盈的主要原因。可惜钢材综合价格指数踏入昨日已降至97.65，是09年5月以来低位，钢价低处未算低的走势下，对钢铁股今年首季业绩也不乐观。国家统计局资料显示，中国内地粗钢和钢材的产量在2011年和2012年的增长曾放缓，但去年增长加快，钢材产量高达10.7亿吨，增长重上双位数至11.4%，若然钢铁产量继续扩大，只会令钢价继续下滑，对钢企而言是噩梦。
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30