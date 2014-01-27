《全球重要经济事件一览表》--1月27日-2月3日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月27日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
巴黎--法国财长莫斯可维西主持法-德经济与金融委员会会议。法国央行总裁诺亚、德国财长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼参会。
布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。
布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。
1月28日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测更新(1200)。
法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。
1月29日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。
1月30日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
1月31日(五)
南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯发表演讲，题为“增强金融业监管与当前的监管优先任务”。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在企业政策研究中心(SNS)和金融研究所(SIFR)发表讲话，题为“瑞典央行为何关心家庭负债情况？”
2月3日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30