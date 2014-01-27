欧洲个股：德意志银行启动谈判，欲出售金银定盘席位

路透伦敦1月24日 - 熟悉情况的消息人士周五透露，德意志银行正在与潜在买家进行谈判，讨论出售其全球金银定盘席位。

德意志银行1月17日表示，将为其定盘席位寻找买家。从Kleinwort Benson收购Sharps Pixley后，1994年以来德意志银行一直握有该定盘席位。

德意志银行近期决定结束其大部份商品业务。而且近几个月欧洲监管机构针对银行业被指操控贵金属价格展开调查。

消息人士称，谈判还处在初级阶段。同时，德意志银行还在询问伦敦金银市场协会(LBMA)，定盘席位买家是否须为LBMA的做市商成员。

德意志银行发言人拒绝提供迄今为止的最新进展情况。

“关键问题是...是否需要新的定盘成员是做市商。他们将找个地位和信誉能够巩固金银定盘重要性的公司，而未必是报价最好的公司，”一位业内人士表示。

若不要求买家必须是当前的做市商，那么亚洲银行业者中选的机率就会升高。随着实货金属供应向东方转移，亚洲在黄金行业的重要性提高。

中国银行 和中国工商银行 都已经是LBMA会员。中国工商银行已经接近完成收购标准银行 的伦敦商品业务，后者也是LBMA会员。

中国银行和中国工商银行均拒绝对是否有意接手定盘席位置评。(完)