欧洲个股：德意志银行启动谈判，欲出售金银定盘席位

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透伦敦1月24日 - 熟悉情况的消息人士周五透露，德意志银行正在与潜在买家进行谈判，讨论出售其全球金银定盘席位。
德意志银行1月17日表示，将为其定盘席位寻找买家。从Kleinwort Benson收购Sharps Pixley后，1994年以来德意志银行一直握有该定盘席位。
德意志银行近期决定结束其大部份商品业务。而且近几个月欧洲监管机构针对银行业被指操控贵金属价格展开调查。
消息人士称，谈判还处在初级阶段。同时，德意志银行还在询问伦敦金银市场协会(LBMA)，定盘席位买家是否须为LBMA的做市商成员。
德意志银行发言人拒绝提供迄今为止的最新进展情况。
“关键问题是...是否需要新的定盘成员是做市商。他们将找个地位和信誉能够巩固金银定盘重要性的公司，而未必是报价最好的公司，”一位业内人士表示。
若不要求买家必须是当前的做市商，那么亚洲银行业者中选的机率就会升高。随着实货金属供应向东方转移，亚洲在黄金行业的重要性提高。
中国银行 和中国工商银行 都已经是LBMA会员。中国工商银行已经接近完成收购标准银行 的伦敦商品业务，后者也是LBMA会员。
中国银行和中国工商银行均拒绝对是否有意接手定盘席位置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30