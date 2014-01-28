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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国国家开发银行 至多100亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标  
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  二、新债上市： 
  
  五矿集团30亿元六个月期超短期融资券011433001，票面利率5.7%
  中国北车 20亿元三个月期超短融011428001，票面利率5.83% 
  中国广核集团20亿元六个月期超短融011464001，票面利率5.7% 
  山东高速 3亿元一年期短期融资券041463001，票面利率6.3%
  河南天冠企业集团3亿元一年期短融041459004，票面利率7.8%
  包头钢铁集团10亿元一年期短融041456003，票面利率6.99%
  哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据101464002，票面利率7.1%  
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  三、缴款：
    
  国开行40亿元七年期固息增发债070205，发行价102.634元
  扬州化工产业投资8亿元七年期固息债1480028，票面利率8.58%
  进出口行60亿元五年期固息债140303，票面利率5.48%
  锦州银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券1420001，票面利率7%
  深圳地铁集团30亿元10年期固息债1480027，票面利率6.75%
  招商证券 30亿元三个月期短融1490023，票面利率5.8%
  中国北车20亿元六个月期超短融
  江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融
  四川能源投资集团4亿元一年期短融
  营口港集团12亿元一年期短融簿
  宁夏宝塔石化集团8亿元五年期中票  
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  四、还本付息：  
  
  华电集团公司40亿元九个月期超短融011317005到期兑付，票面利率3.85%
  五矿集团公司20亿元九个月期超短融011333006到期兑付，票面利率3.85%
  财通证券9亿元三个月期短融071330001到期兑付，票面利率5.5%
  中信建投证券16亿元三个月期短融1071307010到期兑付，票面利率6%
  安徽国贸集团控股4亿元一年期短融041351003到期兑付，票面利率5.04%
  粤电力A 6亿元一年期短融041354003到期兑付，票面利率4.24%
  深圳桑达电子集团2亿元一年期短融041359006到期兑付，票面利率5.04%
  海亮集团4亿元一年期短融041366001到期兑付，票面利率5.4%
  10国开19 100219付息
  10巢湖债 1080012付息 
  10杨浦投债02 1080082付息 
  11进出13 110313付息 
  11淮南矿业债 1180019付息 
  11山推MTN1 1182015付息 
  11方正MTN1 1182016付息 
  11北汽集MTN1 1182017付息 
  13蓉兴债 1380038付息 
  13南平高速债 1380039付息 
  13金灌债 1380040付息 
  13锡新城债 1380041付息 
  13南充发展债 1380042付息 
  13杭高新债 1380043付息 
  13济宁高新债 1380044付息 
  13晋煤销债 1380045付息 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国上海证券交易所理事长桂敏杰表示，随着人民币国际化进程的不断加快，上交所要主动遵循成熟资本发
展规律，积极参与上海自贸区建设，探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人
民币债券。 
  --上海证券报周二报导，据浙江省银监局的统计，截至2013年末，浙江省金融机构不良率为1.84%，较年初上升
0.25个百分点，下半年提升加快。温州是浙江省乃至全国金融机构不良贷款的重灾区。 
    
    今日公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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