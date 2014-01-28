《中国债券市场每日交易备忘》--1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 至多100亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标 ============================================================================ 二、新债上市： 五矿集团30亿元六个月期超短期融资券011433001，票面利率5.7% 中国北车 20亿元三个月期超短融011428001，票面利率5.83% 中国广核集团20亿元六个月期超短融011464001，票面利率5.7% 山东高速 3亿元一年期短期融资券041463001，票面利率6.3% 河南天冠企业集团3亿元一年期短融041459004，票面利率7.8% 包头钢铁集团10亿元一年期短融041456003，票面利率6.99% 哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据101464002，票面利率7.1% ============================================================================ 三、缴款： 国开行40亿元七年期固息增发债070205，发行价102.634元 扬州化工产业投资8亿元七年期固息债1480028，票面利率8.58% 进出口行60亿元五年期固息债140303，票面利率5.48% 锦州银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券1420001，票面利率7% 深圳地铁集团30亿元10年期固息债1480027，票面利率6.75% 招商证券 30亿元三个月期短融1490023，票面利率5.8% 中国北车20亿元六个月期超短融 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融 四川能源投资集团4亿元一年期短融 营口港集团12亿元一年期短融簿 宁夏宝塔石化集团8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电集团公司40亿元九个月期超短融011317005到期兑付，票面利率3.85% 五矿集团公司20亿元九个月期超短融011333006到期兑付，票面利率3.85% 财通证券9亿元三个月期短融071330001到期兑付，票面利率5.5% 中信建投证券16亿元三个月期短融1071307010到期兑付，票面利率6% 安徽国贸集团控股4亿元一年期短融041351003到期兑付，票面利率5.04% 粤电力A 6亿元一年期短融041354003到期兑付，票面利率4.24% 深圳桑达电子集团2亿元一年期短融041359006到期兑付，票面利率5.04% 海亮集团4亿元一年期短融041366001到期兑付，票面利率5.4% 10国开19 100219付息 10巢湖债 1080012付息 10杨浦投债02 1080082付息 11进出13 110313付息 11淮南矿业债 1180019付息 11山推MTN1 1182015付息 11方正MTN1 1182016付息 11北汽集MTN1 1182017付息 13蓉兴债 1380038付息 13南平高速债 1380039付息 13金灌债 1380040付息 13锡新城债 1380041付息 13南充发展债 1380042付息 13杭高新债 1380043付息 13济宁高新债 1380044付息 13晋煤销债 1380045付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国上海证券交易所理事长桂敏杰表示，随着人民币国际化进程的不断加快，上交所要主动遵循成熟资本发 展规律，积极参与上海自贸区建设，探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人 民币债券。 --上海证券报周二报导，据浙江省银监局的统计，截至2013年末，浙江省金融机构不良率为1.84%，较年初上升 0.25个百分点，下半年提升加快。温州是浙江省乃至全国金融机构不良贷款的重灾区。 今日公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申