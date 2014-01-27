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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 13:46 BJT

台湾股市：封关日随亚股收跌1.58%，市场忧虑资金撤出新兴市场

路透台北1月27日 - 台湾股市 周一随亚洲股市大跌1.58%封关。因市场再度预期美联储将在本周的会议上缩减购债，这令市场联想资金将再度撤出新兴市场，亚股皆墨。

今日是农历年前最后一个交易日，台股封关日收跌1.58%报8,462.57点；1月月线则收跌1.73%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别收挫1.74%及1.69%。全球最大的晶圆代工企业台积电 大跌2.78%。

周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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