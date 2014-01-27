台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，反应新兴市场货币趋贬及台股重挫

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透台北1月27日 - 台币兑美元 周一实质交易走跌。交易员称，受累于新兴市场货币趋贬及台股重挫，台币实质交投续随韩元弱势整理，早盘台币实质交投略向30.300靠拢。
汇银人士指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明、后两天召开利率会议，市场预期随着美国经济数据转佳，美联储可能再调高缩减购债规模，引发新兴市场资金陆续退潮，令近日新兴市场货币急跌，台币也难免受到波及，今日台币实质交易区暂看在30.240-30.330。
“ 今天先看买汇力道什么时候消化完。”一位本地银行交易员说。
资金流向方面，交易员表示，盘初外资及进口商在台币30.250下方积极买汇，出口商抛汇卖压则较日前趋缓，并倾向在台币靠近30.300的价位抛汇意愿较高。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.246-30.293，上日台币实质交易区间主要在30.182-30.244。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩小，一个月远汇报价 早盘在30.296/325左右，上日纽约盘收在30.245。
交易员观察市场最新动态：
* 反应新兴市场货币弱势，盘初台币实质交投随韩元持续走跌。
* 盘初部分外资及进口商偏向买汇，出口商抛汇卖压已较日前舒缓。
* 早盘台股 盘初重挫，观察外资操作动向，是否结束连续十日买超。
* 当地时间9:53，台北外汇成交量为1.07亿美元，交投持稳。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.240-30.330
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--焦点：新兴货币跌势不休，各国决策者纷纷出言安抚 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30