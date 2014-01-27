版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:36 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，反应新兴市场货币趋贬及台股重挫

路透台北1月27日 - 台币兑美元 周一实质交易走跌。交易员称，受累于新兴市场货币趋贬及台股重挫，台币实质交投续随韩元弱势整理，早盘台币实质交投略向30.300靠拢。

汇银人士指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明、后两天召开利率会议，市场预期随着美国经济数据转佳，美联储可能再调高缩减购债规模，引发新兴市场资金陆续退潮，令近日新兴市场货币急跌，台币也难免受到波及，今日台币实质交易区暂看在30.240-30.330。

“ 今天先看买汇力道什么时候消化完。”一位本地银行交易员说。

资金流向方面，交易员表示，盘初外资及进口商在台币30.250下方积极买汇，出口商抛汇卖压则较日前趋缓，并倾向在台币靠近30.300的价位抛汇意愿较高。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.246-30.293，上日台币实质交易区间主要在30.182-30.244。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩小，一个月远汇报价 早盘在30.296/325左右，上日纽约盘收在30.245。

交易员观察市场最新动态：

* 反应新兴市场货币弱势，盘初台币实质交投随韩元持续走跌。

* 盘初部分外资及进口商偏向买汇，出口商抛汇卖压已较日前舒缓。

* 早盘台股 盘初重挫，观察外资操作动向，是否结束连续十日买超。

* 当地时间9:53，台北外汇成交量为1.07亿美元，交投持稳。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.240-30.330

最新相关报导链接：

--全球汇市：美元兑日圆跌至七周低点，新兴货币大跌令日圆受追捧

--一周经济焦点：关注美联储会议和欧元区通胀数据

--投资焦点：新兴货币跌势不休，各国决策者纷纷出言安抚

--焦点：新兴货币跌势不休，各国决策者纷纷出言安抚 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐