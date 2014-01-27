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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:50 BJT

韩国股市：早盘受资金逃离新兴市场忧虑打压跌1.7%，关注FED会议

“投资人对新兴市场卖压的担忧席卷此间市场。”新韩投资证券的分析师Han Beom-ho称。“我们市场本就因企业财报疲弱而受挫，因此大家都很审慎。”他说。

周一早盘外资在韩国股市卖超1,695亿韩元。

Naver Corp 和三星SDI 等大型股跌幅靠前，分别下挫2.5%和4%。

财报欠佳的企业个股也涌现卖压。三星电子 跌1.5%，大林产业 下滑2.8%。

各类股中仅运输类股 逆势上扬0.7%，受现代商船 跳涨10.7%的提振。

下跌和上涨个股分别有730家和77家。(完)
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