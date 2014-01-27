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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:41 BJT

《香港重要政经日程》--1月27日-2月7日

==================今日重要政经消息==================

1月27日（周一）

--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。

--10:00 吉利汽车 股东特别大会。

-- 香港12月出入口数字

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

-- 合和实业 中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

1月28日（周二）

-- 老恒和 首日挂牌。

--10:00 澳优 在中国举行股东周年大会。 　　-- 白马户外媒体 公布全年业绩。

-- 天然乳品 公布中期业绩。

1月29日（周三）

-- 香港电灯 首日挂牌。

1月30日（周四）

-- 力高地产 首日挂牌

-- 香港金管局公布12月M-3货币供应

-- 香港金管局公布12月底外汇基金总资产数字。

1月31日（周五）

-- 香港金融市场因农历新年假期休市，2月4日开市。

2月 4日（周二）

-- 香港金融市场开市。

-- 香港公布12月零售销售数字。

*2月 5日（周三）

-- SBI Holdings 公布首九个月业绩。

*2月 7日（周五）

-- 香港生力啤 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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