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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:54 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至七周低点，因市场忧心美联储缩减购债规模

上海期交所主力4月合约 下跌0.74%至50,900元人民币。

主要新兴市场决策者上周五采取行动缓解对本国经济的忧虑，此前投资者抛售新兴市场货币，引发出现市场重挫风险。

中国钢铁制造商和电厂正不得不寻找高质量原材料，以满足更为严格的空气污染标准，这将利好生产优质铁矿石和煤炭的全球矿业巨头。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资金管理公司两周来首次增持铜期货和期权净多头仓位，因预计全球经济前景好转提振工业金属需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/石冠兰 审校 戴素萍/张若琪)
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