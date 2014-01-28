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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月28日-2月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    1月27日当周     
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值    
    1月28日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                             12月         --        98.6
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月25日当周         --       -1.9%
    1330  美国耐久财订单                                     12月       +1.8%      +3.4%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                       --        +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.5%      +4.1%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月25日当周         --       +3.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      11月
                                         房价指数(较前月)               +0.8%      +1.0%
                                                 (较上年同期)          +13.7%     +13.6%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区
                                           房价指数(较前月)             +0.2%      +0.2%
    1500  美国消费者信心指数                                  1月        78.1       78.1
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    1月         --          13
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数                1月         --        12.5
    
    1月29日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月24日当周         --       404.1
              再融资指数                                                  --     1,682.1
    1900  美国FOMC联邦基金利率决定                             --         --     0-0.25%
    
    1月30日(四)
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率            第四季初值       +3.2%      +4.1%
              最终销售                                                  +3.9%      +2.5%
              民间消费                                                    --       +2.0%
              隐性平减指数                                              +1.3%      +2.0%
              核心个人消费支出(PCE)物价指数                             +1.1%      +1.4%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +0.7%      +1.9%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月25日当周        33.0       32.6
              四周均值(万人)                                              --       33.15
              续请失业金人数(万人)                    1月18日当周       302.0      305.6
    1500  美国成屋待完成销售指数                             12月         --       101.7
              成屋待完成销售指数(较前月)                                 持平      +0.2%
    
    1月31日(五)
     --   美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值    12月         --       +1.5%
    1330  美国实质个人支出                                   12月         --       +0.5%
              个人所得                                                  +0.2%      +0.2%
              个人消费                                                  +0.2%      +0.5%
              个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --        持平
              个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                       --       +0.9%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
    1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                    11月       +0.2%      +0.3%
    1330  美国雇佣成本                                     第四季       +0.4%      +0.4%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                       1月        59.0       59.1
    1455  路透/密西根大学消费者信心指数                   1月终值        81.0       80.4
                         消费者现况指数                                  95.5       95.2
                         消费者预期指数                                  71.5       70.9
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月24日当周         --       133.9
    
    2月3日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值    
    2月3日(一)
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   12月         --       +0.1%
                                  (较上年同期)                            --       +0.3%
    1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              1月终值         --        53.7
    1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                       1月         --        53.5
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                      1月        56.0       57.0
         美国ISM制造业投入物价分项指数                                   54.0       53.5
         美国ISM制造业就业分项指数                                       56.3       56.9
         美国ISM制造业新订单分项指数                                      --        64.2
    1500 美国建筑支出(较前月)                                12月       +0.5%      +1.0%
     --  美国整体汽车销售年率(万辆)                           1月         --       1,540
    
    2月4日(二)
    1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)               2月1日当周         --         --
    1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期)             2月1日当周         --         -- 
    1445 美国纽约ISM企业活动指数                              1月         --       615.4
    1500 美国工厂订单(较前月)                                12月       +0.8%      +1.8%
    1500 美国耐久财订单                                12月修正值         --         -- 
             扣除运输的耐久财订单                                         --         -- 
             扣除国防的耐久财订单                                         --         -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                                   --         -- 
    (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 杜明霞；审校 张涛)
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