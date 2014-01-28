美国与加拿大经济指标预测--1月28日-2月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 98.6 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月25日当周 -- -1.9% 1330 美国耐久财订单 12月 +1.8% +3.4% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +4.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月25日当周 -- +3.1% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 11月 房价指数(较前月) +0.8% +1.0% (较上年同期) +13.7% +13.6% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1500 美国消费者信心指数 1月 78.1 78.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 1月 -- 13 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 1月 -- 12.5 1月29日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月24日当周 -- 404.1 再融资指数 -- 1,682.1 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- 0-0.25% 1月30日(四) 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.2% +4.1% 最终销售 +3.9% +2.5% 民间消费 -- +2.0% 隐性平减指数 +1.3% +2.0% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +1.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月25日当周 33.0 32.6 四周均值(万人) -- 33.15 续请失业金人数(万人) 1月18日当周 302.0 305.6 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 101.7 成屋待完成销售指数(较前月) 持平 +0.2% 1月31日(五) -- 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 12月 -- +1.5% 1330 美国实质个人支出 12月 -- +0.5% 个人所得 +0.2% +0.2% 个人消费 +0.2% +0.5% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) -- +0.9% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% +0.3% 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.4% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 59.0 59.1 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 81.0 80.4 消费者现况指数 95.5 95.2 消费者预期指数 71.5 70.9 1530 美国ECRI经济领先指标 1月24日当周 -- 133.9 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 53.7 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 1月 -- 53.5 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 56.0 57.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.0 53.5 美国ISM制造业就业分项指数 56.3 56.9 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 64.2 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.5% +1.0% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 1月 -- 1,540 2月4日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月1日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月1日当周 -- -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 1月 -- 615.4 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 +0.8% +1.8% 1500 美国耐久财订单 12月修正值 -- -- 扣除运输的耐久财订单 -- -- 扣除国防的耐久财订单 -- -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 杜明霞；审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申