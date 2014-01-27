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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 12:17 BJT

中国债市动态：资金仍紧现券收益率止跌持稳，关注明日逆回购投放情况

路透上海1月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率止跌转持稳，IRS则微幅下行。今日资金紧态势未改，上日较为强劲的外资等买盘有所退缩，等待明日公开市场逆回购放水规模。

上海一银行交易员表示，上日表现抢眼的外资行等买盘消退，早盘现券总体变化不大。“震荡，没有方向。”

另一银行交易员并指出，资金仍紧，加之上日收益率明显下行，国债等券种卖压略增。而方向不明，只能先观望明日央行公开市场逆回购投放情况，再判断短期走向。

借助新增的21天逆回购，上周央行公开市场净投放资金3,750亿元人民币，为近一年来最大单周净投放。本周公开市场有750亿元逆回购到期，另外，一级交易商仍可上报正/逆回购和央票需求。

剩余期限约6.73年的固息国债130020券，最新报价 为4.4300%/4.3850%，上日尾盘为4.4350%/4.4000%。

另外，下午进出口行还将招标总额不超过180亿元的三期固息债，期限包括五年、三年和两年。具体招标时间为14:00-15:00。

国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.368元，涨0.224元，或0.24%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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