中国债市动态：资金仍紧现券收益率止跌持稳，关注明日逆回购投放情况

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透上海1月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率止跌转持稳，IRS则微幅下行。今日资金紧态势未改，上日较为强劲的外资等买盘有所退缩，等待明日公开市场逆回购放水规模。
上海一银行交易员表示，上日表现抢眼的外资行等买盘消退，早盘现券总体变化不大。“震荡，没有方向。”
另一银行交易员并指出，资金仍紧，加之上日收益率明显下行，国债等券种卖压略增。而方向不明，只能先观望明日央行公开市场逆回购投放情况，再判断短期走向。
借助新增的21天逆回购，上周央行公开市场净投放资金3,750亿元人民币，为近一年来最大单周净投放。本周公开市场有750亿元逆回购到期，另外，一级交易商仍可上报正/逆回购和央票需求。
剩余期限约6.73年的固息国债130020券，最新报价 为4.4300%/4.3850%，上日尾盘为4.4350%/4.4000%。
另外，下午进出口行还将招标总额不超过180亿元的三期固息债，期限包括五年、三年和两年。具体招标时间为14:00-15:00。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.368元，涨0.224元，或0.24%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30