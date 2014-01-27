版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 09:59 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,310,544口)

327,982 393,173 195,557 654,084 477,026 1177623 1065756 132,921 244,788

较1月14日变动(未平仓合约：增加30,341口)

-4,390 -5,413 24,026 9,384 7,848 29,020 26,461 1,321 3,880

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.0 30.0 14.9 49.9 36.4 89.9 81.3 10.1 18.7

各类交易商数量(总计为706家)

129 197 153 237 295 469 567(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐