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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 10:02 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(410,959口)

146,018 99,435 28,205 200,101 246,192 374,324 373,832 36,635 37,127

较1月14日变动(未平仓合约：减少4,467口)

161 -2,409 -4,497 451 1,287 -3,885 -5,619 -582 1,152

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 24.2 6.9 48.7 59.9 91.1 91.0 8.9 9.0

各类交易商数量(总计为274家)

95 93 74 52 62 188 197(完)

(整理 徐文焰；审校 石冠兰)
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