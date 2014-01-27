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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 09:59 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,828口)

69,709 22,825 19,038 79,895 133,209 168,642 175,072 17,186 10,756

较1月14日变动(未平仓合约：增加8,805口)

7,275 -1,015 2,051 -3,763 8,699 5,563 9,735 3,242 -930

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.5 12.3 10.2 43.0 71.7 90.8 94.2 9.2 5.8

各类交易商数量(总计为255家)

108 55 67 57 70 196 167

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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