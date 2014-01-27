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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 10:03 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年1月21日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,115口)

61,131 51,418 14,245 69,394 74,338 144,770 140,001 15,345 20,114

较1月14日变动(未平仓合约：减少3,181口)

1,788 -888 -273 -3,743 -2,958 -2,228 -4,119 -953 938

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.2 32.1 8.9 43.3 46.4 90.4 87.4 9.6 12.6

各类交易商数量(总计为257家)

86 95 46 52 54 162 177 (完) (整理 徐文焰；审校 杜明霞)
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