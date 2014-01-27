德国经济：政府考虑上调2014年经济成长目标至1.8%--明镜周刊

希腊金融：IMF可能向希腊提供期限一年的少量资金援助--政府发言人
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
路透柏林1月26日 - 德国明镜周刊(Der Spiegel)周日报导，德国政府正考虑提高2014年经济成长预测，从去年底公布的目标1.7%提高至1.8%。
经济部官员希望将2014年德国经济的成长目标上调至1.8%。
经济部正与总理和财政部共同讨论政府的官方预测，之后会公布该目标。
明镜周刊表示，经济部认为2015年经济将继续加快脚步，国内生产总值(GDP)成长率将达2%。
其并预期，德国2014年和2015年的就业人口将攀升至4,200万水准之上。
德国央行曾预测2014年和2015年经济将分别成长1.7%和2%。2013年时经济成长了0.4%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
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路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。