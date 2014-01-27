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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 10:03 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(603,948口)

235,517 77,507 94,133 222,711 345,038 552,361 516,678 51,587 87,270

较1月14日变动(未平仓合约：增加9,556口)

8,658 4,348 -5,884 5,470 8,122 8,244 6,586 1,312 2,970

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.0 12.8 15.6 36.9 57.1 91.5 85.6 8.5 14.4

各类交易商数量(总计为505家)

153 142 141 122 173 350 399

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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