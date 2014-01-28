台湾货币市场：1月28日及本/下提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月28日 - 台湾货币市场周二和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,600.75亿台币。
--公债99甲2期4息 13.5000亿台币。
--公债102甲3期1息10.5000亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 31亿台币：(单位：亿台币)
1/29 31.00
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/29：发行103/3期20年期公债，金额300亿台币。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。
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(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 4兆9,350.95亿台币：(单位：亿台币)
02/05` 5,690.30
02/06 4,956.60
02/07 5,876.05
02/10 6,154.00
02/11 4,196.50
02/12 1,674.50
02/13 3,937.00
02/14 895.00
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
*02/24 3,948.80
02/25 51.50
02/26 52.00
02/27 22.00
02/28 113.00
03/03 130.00
--公债还本付息497.6630675亿台币
02/04 101甲3期本金 300.00亿
02/04 101甲3期2息 2.25亿
02/05 91甲3期12息 17.00亿
02/08 102甲4期1息 2.50亿
02/10 93甲3期10息 18.00亿
02/13 90甲2期13息 30.00亿
02/13 101甲4期2息 12.25亿
02/14 96甲2期7息 7.98006亿
02/14 97甲2期6息 15.00亿
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/14：发行103/4期五年公债，预计金额400亿台币，11日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申