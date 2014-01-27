版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 10:04 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月21日持仓报告(表)

路透1月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,613,293口)

473,506 133,457 501,756 558,910 898,363 1534172 1533576 79,121 79,717

较1月14日变动(未平仓合约：减少9,734)

10,320 -2,378 -10,403 -1,182 963 -1,265 -11,818 -8,469 2,084

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 8.3 31.1 34.6 55.7 95.1 95.1 4.9 4.9

各类交易商数量(总计为313家)

116 74 133 87 96 265 262(完)

(整理 徐文焰；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐