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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:11 BJT

香港个股：华电福新能源落实配股集资近12亿港元，早盘初段股价下跌

路透香港1月27日 - 中国多元化清洁能源公司华电福新 周一称，该公司落实配售H股集资11.8亿港元，其股份早盘初段下跌。

华电福新在联交所一份声明称，已于1月26日与配售代理瑞银 、美银美林 以及中信里昂签订协议，拟按每股3.3港元配售约3.57亿股股份，所得款项用于补充流动资金。

“董事已考虑不同类型的集资活动，认为配售乃本公司以最具效率方式募集额外资金的良机。”公司并称，配售乃根据于去年中股东周年大会上授权而进行，并已收到中国证监会及国资委的批覆。

配售价较上周五收市价3.53港元折让约6.5%，是次配售股份相当于经扩大后股本的4.47%。

该股今早一度跌7.6%，低探3.26港元；香港时间09:58，跌3.68%，报3.4港元。大市恒生指数 2.25%。

华电福新为中国五大发电集团之一--华电集团旗下清洁能源分支，业务包括水电、火电以及风电。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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