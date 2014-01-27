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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:13 BJT

台湾债市：年前最后一日指标债殖利率全线下跌，随美债走强

路透台北1月27日 - 台湾指标公债殖利率周一全线走跌，因美债价格走强。不过交易员也表示，由于今日是农历年前最后一个交易日，在停止交易期间，还有美联储议息会议这个变数，因此殖利率低位时追价力道明显停滞。

因应农历春节假期，台股/台债交易至今日(27日)为止，货币市场和汇市则持续交易至29日(周三)。美联储在1月28-29(周二-周三)举行为期二日的利率会议，当地时间29日公布利率决定。

台湾金融市场则在2月5日开市。

〞 今天交易量不算大，(殖利率)大概就走到这里为止。〞一位大型票券业交易员表示。

另一位银行业交易员表示，指标五年公债103/4期 殖利率走至1.1%的水位，追价力道迟滞，预料1.10%的价位可能会是短期的殖利率低档。

美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。

指标10年期公债 收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4 发行前交易：1.095-1.110%

* 10年公债102/10 ：1.61-1.63%

本地时间10:05时最新报价：

--五年公债103/4：1.1030%，跌2.2基点

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