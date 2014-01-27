台湾债市：年前最后一日指标债殖利率全线下跌，随美债走强

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透台北1月27日 - 台湾指标公债殖利率周一全线走跌，因美债价格走强。不过交易员也表示，由于今日是农历年前最后一个交易日，在停止交易期间，还有美联储议息会议这个变数，因此殖利率低位时追价力道明显停滞。
因应农历春节假期，台股/台债交易至今日(27日)为止，货币市场和汇市则持续交易至29日(周三)。美联储在1月28-29(周二-周三)举行为期二日的利率会议，当地时间29日公布利率决定。
台湾金融市场则在2月5日开市。
〞 今天交易量不算大，(殖利率)大概就走到这里为止。〞一位大型票券业交易员表示。
另一位银行业交易员表示，指标五年公债103/4期 殖利率走至1.1%的水位，追价力道迟滞，预料1.10%的价位可能会是短期的殖利率低档。
美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。
指标10年期公债 收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4 发行前交易：1.095-1.110%
* 10年公债102/10 ：1.61-1.63%
本地时间10:05时最新报价：
--五年公债103/4：1.1030%，跌2.2基点
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30