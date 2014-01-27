《香港已公布新股发行上市日程表》--1月27日

路透香港1月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/21-24 力高地产 4 8.4-10.4 2.1-2.6 1/30 工银国际 1/16-21 老恒和 1.25 8.9* 7.15* 1/28 麦格理 1/16-21 港灯电力 44.269 241.3 5.45 1/29 高盛和汇丰 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)