版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:56 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月27日

路透香港1月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览
表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日   公司名称                 发行量   集资额        发行价        上市日    保荐人
                                       (亿股)   (亿港元)      (港元)                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 1/21-24      力高地产                 4        8.4-10.4      2.1-2.6       1/30      工银国际
 1/16-21      老恒和                   1.25     8.9*          7.15*         1/28      麦格理
 1/16-21      港灯电力                 44.269   241.3         5.45          1/29      高盛和汇丰
 
    2014年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
 -------------------------------------------------------------------------------------
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
                                                                          
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选 

 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐