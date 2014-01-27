日本股市：一度下跌3%至两个月低位，受新兴市场忧虑与日圆上涨拖累

在此之前，新兴市场资产遭到抛售，因市场对中国经济增长放缓，以及土耳其、阿根廷和乌克兰的政治问题感到担心，并预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续缩减刺激举措。

“(日股今日的走势)是对新兴市场动荡的反应，不过应该不会持久，除非美国经济增长状况出现不确定因素。在可预见的将来，对日本市场影响更大的因素是美国经济是否安然无恙，”Nissay资产管理公司的股市分析师Isao Kubo说。

“若围绕美国经济的忧虑继续令投资者不安，我们可能就要准备迎接另一波跌势了。”

东征股价指数 下挫2.7%至1,230.72点。

出口类股受创，因美元兑日圆 最低跌至101.77日圆的12月初以来低点。Sony 跌3.1%，Nikon 下滑2.8%，日产汽车 走低2.2%。(完)