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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:25 BJT

《全球市场》亚股重挫而日圆猛涨，新兴市场疑虑空袭各地

拉丁美洲股市周五跌至四年半低点。

商品交易方面，金价周一连续第三个交易日上涨，创两个月新高，此前周线连续五周上涨。 现货金 上涨约0.3%至每盎司1,271.59美元，此前曾触及1,278.01美元高点。

美国原油期货 因美元走贬而小涨，走高约0.2%至每桶96.79美元，不过中国景气放缓疑虑让涨势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.2%至每吨7,169美元，稍早一度跌至12月11日以来新低7,160美元。(完) (编译/审校 杜明霞/张涛/孙茉莉/朱晓军/张明钧/王兴亚/张若琪)
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