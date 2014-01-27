中国货币市场：资金紧势加重隔夜和14天回购利率上涨，盼央行出手扶助

路透北京1月27日 - 中国银行间市场周一早盘流动性紧势有所加重，跨节资金尤其供不应求，主要质押式回购加权利率 中，隔夜和14天向上攀升，幅度均超10个基点(bp)；不过基准七天期加权利率小降，交易员称，应是因其以两至六天为实际融出期限计价所致。

交易人士并表示，虽然资金面在近两日逐步收紧，不过机构情绪尚稳定，不在少数参与者预期央行考虑春节取现需求、逆回购到期等因素，明日公开市场有望再输血，但扶持力度待观察。

“现在是从隔夜到跨节的资金都有人要，但不好借。有一部分没借到14天，已经改成借隔夜了。”上海一券商交易员称，“今天的七天应该都是出的七天以内的，因为如果是七天整的话就是11天。也就是跨节，那价格应该不是现在那么便宜。”

华南一银行交易员认为，大家还是倾向认为明天央行肯定会放的，“明天还有(逆回购)到期嘛，如果央行不放，资金面就崩溃了。”不过她提到，春节前流动性压力能否逐渐缓解还待看明日央行扶助的力度。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中发生变化的是，逆回购中七天期品种缺席未报，21天期品种由上周的可报两次需求，减为一次。

据路透统计，明日公开市场将有750亿元人民币的逆回购到期。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.5745 4.4359 +13.86

七天 4.8063 4.8441 -3.78

14天 6.5298 6.4104 +11.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.0000 5.0350 +396.50

七天 12.0650 7.9900 +407.50

14天 6.2100 5.0100 +120.00

回购定盘利率 其中:隔夜 4.5200 4.4100 +11.00

七天 6.0000 4.7200 +128.00

14天 6.0000 6.5000 -50.00

Shibor

其中:隔夜 4.5340 4.4000 +13.40

七天 4.6890 4.7170 -2.80

三个月 5.5989 5.5962 +0.27