中国货币市场：资金紧势加重隔夜和14天回购利率上涨，盼央行出手扶助

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中国银行间市场周一早盘流动性紧势有所加重，跨节资金尤其供不应求，主要质押式回购加权利率 中，隔夜和14天向上攀升，幅度均超10个基点(bp)；不过基准七天期加权利率小降，交易员称，应是因其以两至六天为实际融出期限计价所致。
交易人士并表示，虽然资金面在近两日逐步收紧，不过机构情绪尚稳定，不在少数参与者预期央行考虑春节取现需求、逆回购到期等因素，明日公开市场有望再输血，但扶持力度待观察。
“现在是从隔夜到跨节的资金都有人要，但不好借。有一部分没借到14天，已经改成借隔夜了。”上海一券商交易员称，“今天的七天应该都是出的七天以内的，因为如果是七天整的话就是11天。也就是跨节，那价格应该不是现在那么便宜。”
华南一银行交易员认为，大家还是倾向认为明天央行肯定会放的，“明天还有(逆回购)到期嘛，如果央行不放，资金面就崩溃了。”不过她提到，春节前流动性压力能否逐渐缓解还待看明日央行扶助的力度。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中发生变化的是，逆回购中七天期品种缺席未报，21天期品种由上周的可报两次需求，减为一次。
据路透统计，明日公开市场将有750亿元人民币的逆回购到期。
1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.5745 4.4359 +13.86
七天 4.8063 4.8441 -3.78
14天 6.5298 6.4104 +11.94
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 9.0000 5.0350 +396.50
七天 12.0650 7.9900 +407.50
14天 6.2100 5.0100 +120.00
回购定盘利率 其中:隔夜 4.5200 4.4100 +11.00
七天 6.0000 4.7200 +128.00
14天 6.0000 6.5000 -50.00
Shibor
其中:隔夜 4.5340 4.4000 +13.40
七天 4.6890 4.7170 -2.80
三个月 5.5989 5.5962 +0.27
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30