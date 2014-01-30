专栏节选 :台股今年乐观的理由--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去两年，亚洲及南美洲等新兴国家股市表现落后其他市场，令人讶异又挫折。反观已开发市场却是持续走高，像日本、欧洲，特别是美国。整体而言，过去十年来，新兴国家的经济管理远比已开发国家好；自九○年代末期起，新兴国家的债务水准已大幅下滑，贸易由赤字转为盈余，政府预算也达到平衡。然而，当全球经济于二○一一年下半年开始衰退，这些优点却成为压力。进入一四年，情况似乎又有了变化。导致一一年年中全球衰退的原因众说纷纭，但我认为，中国人行脱离不了干系。

中国为了遏止先前宽松货币政策所点燃的投机狂潮，在一一年第一季开始紧缩，很快地，商品价格随之崩盘；这并不令人意外，因为之前中国才疯狂地抢购从地底下挖出来的任何东西。

其他新兴国家，包含台湾，则被迫采取因应措施，来对抗联准会、日本央行和欧洲央行施行宽松货币政策，所创造的资金海啸。联准会有权力「印钞票」，但还是得靠银行体系把流动性传导出去，否则货币政策的刺激效果就会受到限制。可是除非看到有一丁点成长的迹象，否则银行端不敢放钱，一般民众也不愿意借钱。

于是，联准会的货币刺激效果，反应在台湾和亚洲、拉美等地，就算没有激励这些地区的实体经济，至少也推升了不动产的价格。因此，就这个角度来看，台湾央行的确有必要紧缩货币供给，并严格「关切」本国汇率走势。

美国经济似乎正在加速成长，欧洲也开始出现正成长，对台湾而言，所有的发展都愈来愈好。几乎是当联准会讨论要缩减购债规模之际，美国长期利率开始上扬，新台币开始走贬。当年雷曼兄弟危机爆发后，韩元贬值近三○％，新台币并未走贬；当日圆于一二年底贬值二○％时，新台币也没有贬值。但现在新台币开始贬值，台湾经济可望逐渐转强。未来在联准会持续退场的趋势下，新台币还有进一步走贬的空间，对台湾出口业者形成一股支撑力道，但货币政策的走向仍须留意。

一一年中国人行执行紧缩政策时，私人企业顿失筹资管道，包括台湾中小企业在内，这为台湾银行业创造获利丰硕的放款机会，估计放款规模达新台币一兆元。这些资金是以美元计价，且大都转换成人民币，一旦新台币对人民币大幅贬值，这些放款也将坐享汇兑利益。

台股前方的障碍愈来愈少了，没有人能准确掌握今年股市的方向，但一项负面冲击似乎正在减弱，即为了对抗国外热钱而采取的紧缩货币政策。台股继去年荣登除日本外的亚股表现最佳市场之一，目前看来，展望仍旧乐观。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。