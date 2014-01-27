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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 13:25 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月27日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
 *国开行         至多100         1       周二招标     固息金融债       1/29   
                            (2013年第18期增发，剩余期限不到三个月)
 *进出口行       至多60          5       周一招标     固息金融债     1/27-1/28
                 至多70          3                    固息金融债     1/27-2/14
                 至多50          2                    固息金融债     1/27-2/17
 *农发行           50            1       *5.09%       固息金融债     1/27-2/10
                   50            3       *5.4070%     固息增发债     1/27-2/10
                                (参考收益率，今年第一期债增发)  
                   50            5       *5.5772%     固息增发债     1/27-2/11  
                                (参考收益率，今年第二期债增发)       
  国开行           30            1       *5.0047%     固息增发债     1/26-2/10
                   80            3       *5.6030%
                   60            5       *5.7057%
                   40            7       *5.7623%
                   50           10       *5.8149%
                                 (今年1-5期增发债)
 *国开行           40            7       4.9044%      固息增发债     1/26-1/28
                           (参考收益率，2007年第五期债增发，剩余期限近三个月)   
  进出口行         70            2      *5.3476%      固息金融债     1/23-1/27
                                 (2013年第42期增发债)
                   50            3      *5.44%        固息金融债     1/23-2/10   
  
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 康熙泽)
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