芝加哥期市：巴西作物前景好转打压大豆价格下跌，小麦价格走坚

据船队数量显示，该国大豆2月出口可能创新高，因国际需求强劲且提早收获创纪录的产量。

小麦市场方面，投资人密切关注美国的寒冷天气，那可能导致作物受损。

美国中西部及大平原地区气温降至华氏几度到零下度数，本周料更为严寒。

CME Group分派的文件显示，该集团正考虑提案，每半年一次根据农产市场基本价格水准重新设定美国谷物和油籽期货每日价格限制。

根据CME派发市场人士及路透取得的内容概要说明，该提案将使得市场价格高时提高价格限制，而市场价格低时降低价格限制。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，1月21日止当周大型投机客削减CBOT玉米期货净空头仓位。非商业交易商亦削减CBOT小麦净空头仓位，并增持大豆净多仓。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 567.00 1.75 +0.31% -0.53% 593.77 37

CBOT玉米 428.50 -1.00 -0.23% -0.12% 426.93 53

CBOT大豆 1283.75 -1.00 -0.08% +0.53% 1298.61 37

CBOT稻米 $15.49 $0.06 +0.42% +0.39% $15.44 44

美国原油 $96.84 $0.20 +0.21% +0.21% $96.07 67

汇率

欧元/美元 $1.368 $0.001 +0.05% -0.09%

美元/澳元 0.869 0.001 +0.14% -0.84%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张若琪 审校 许娜/艾茂林)