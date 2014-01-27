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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:56 BJT

台湾股市：早盘下挫，科技与金融权重股跟随周边市场疲势

鸿海精密 小跌0.5%。其母公司鸿海富士康科技集团的董事长郭台铭预计，未来10年的集团营收将大增至10万亿台币(3,330亿美元)。

该公司是苹果 旗下iPhone 5和iPad产品的主要零件供应商。(完)
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