专栏节选 :2014年才是安倍的本命年--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月30日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年日本东京日经指数从一○三九五．一八点起涨。经过一年的猛力冲刺，在一三年最后一个交易日写下一六三二○．二二点的最高价，收盘指数一六二九一．三一点，全年大涨五八九六．一三点，涨幅高达五六．七％。写下一九七二年以来，日经指数最大涨幅。

这么大的涨幅，不但刷新了一九八○年代日本资产膨胀时代日经指数的涨幅，而且一扫泡沫经济后，日本股市的表现总是敬陪全球末座的窘境。最难能可贵的是，日经指数一三年的表现高居全亚洲之冠，这是日本金融海啸之后从未见到的新局面。

**日本会成为美国的新战略伙伴**

一三年日经指数大涨逾五成，居亚洲之冠，日圆从七十七．一三日圆贬值到一○五．四四日圆，也创下亚洲货币惊人的贬值纪录。日圆贬值超大，也造成韩国汽车业、电子业出现困难的调整，一三年日本的股汇市，可说是经历了一场前所未见「exciting（令人振奋）」的一年。不过，在激情过后，一四年才是日本经济真正考验的开始，除了安倍要面临四月消费税正式从五％调升到八％的考验；在日圆已大贬，日股已大涨的高基期下，一四年的日本经济，恐怕要面临相当严酷的考验。过去一年，射出三箭，看似无往不利的安倍晋三，真正的考验恐怕要上场了。

一四年全球金融市场充满期待的元月效应，日经指数一开年就有一个不好的开始。一四年元月到二十四日为止，日经指数已重挫八九九．七五点，日经指数在元月下跌逾五．五％，在全球股市中若以跌幅计算，恐怕是名列前茅的市场。

谈到日本经济到底会不会真的站起来，我问到周边朋友，大致上乐观与悲观参半。比较悲观的像是陶冬博士，他认为日本经济就好比是一位老年人半夜起来尿尿；换句话说，半夜醒来一下，又要回去睡觉，这是很传神的比喻。陶冬博士每次讲到日本都会说，谁用了索尼的手机？日本在ＩＴ产业还有什么竞争力？

我的看法稍微乐观一些，我看日本有一些特殊的「点」。例如，在一一年我两次率团考察日本，我直觉的看法是，中国崛起后，美国必然会在亚洲重新物色一个「战略伙伴」，而这个伙伴必须有足够实力可以跟中国抗衡。亚洲国家当中，经济规模仅次于中国的只有日本，于是我认为日本会成为美国的新战略伙伴。

为了让日本有足够实力可以抗衡中国，美国一定会在日圆贬值上面帮日本的忙。从第二次世界大战的三六○○日圆兑一美元，到一九八五年广场协议（Plaza Accord），日圆以二六三．五日圆兑一美元，从此日圆一路升值到一一年三一一大地震，造成海啸、核灾时的七十五．三五兑一美元。日本从泡沫经济开始，二十年间一直陷入失落，日圆升值过大，其实是很重要的原因。这次日圆一下子贬回一百日圆以上，日本企业得到了空前的助力；安倍射出三箭，一般人最容易感受得到的是日圆贬值。

美国找好了战略伙伴后，中日关系也开始紧张，最早是「钓鱼台事件」引发中国民众的抗日潮，日本企业在中国也备受威胁，最近双方的冲突又在安倍晋三参拜靖国神社之后升高。今年是中日甲午战争一二○年纪念，中日双边未来的争端恐怕不会断；这也是亚洲未来一个很大的不确定因素，对日本来说，这个因素有得有失。

那么从一一年一直到现在，我努力在寻找日本能不能再起的几个关键因素。我有几个稍微乐观一点的理由，第一是日经指数去年的大涨，不是平日无端的乱涨，日本股市是「有基之弹」。日圆贬值带给日本企业的获利是十分巨大的，最起码的一个观点是，日本上市公司的净利重新回到○七、○八年金融海啸前的水准。

○七年第二季，日本企业净利总和是五．四三兆日圆，○七年第四季最高的净利达五．九八兆日圆；后来经历金融海啸冲击，○九年第一季日本企业计亏损五．二八兆日圆，此后日本企业每季净利约二、三兆日圆之间。但是一三年第二季净利又回到五．二九兆日圆的高峰，第三季更达五．四六兆日圆；换句话说，在贬破一百日圆兑一美元大关，日本企业的获利又回到历史高点。

这当中最显着的变化是汽车业。日本最大的丰田汽车，在一三年三月为止的会计年度，净利六九二○亿日圆，但一三年二、三季的净利加起来，已超过一兆日圆，预计在一四年三月底止的净利，可能超过二兆日圆。丰田汽车最近公布一三年全年汽车销售达九九八万辆，一四年加上大发、日野，将挑战一○三二万辆的历史纪录。而一三年全日本汽车销售五三八万辆，也是日本汽车业罕见成长的一年。

**企业的基本面获得平反**

日本汽车业从丰田、本田到日产都大起，而汽车零组件的DENSO（电装）表现也很出色，去年电装的股价从二三一○日圆大涨到五七九九日圆，市值达四七七．二亿美元，超越CANON、FANUC，成为日本第十一大市值企业。

除了日圆贬值，日本企业获利大跃升之外，第二个观察的点是日本ＩＴ产业是不是走向复兴之路，这当中，我最注意索尼的动向。今年以来，三星电子股价急跌两成，日圆贬值、韩元升值对韩国企业首当其冲，三星的成长突然碰到瓶颈，这其中三星的手机恐怕已到了成长极限。因为高阶手机有苹果来势汹汹，低阶手机有中国华为、联想、酷派、中兴通讯的追兵。

我注意到索尼手机的创新，一三年索尼手机使用二千万画素的相机镜头，同时还可以外挂相机；另一个突破点是发明全球唯一的防水手机，单是这两项创新，已为索尼扭转了颓势。索尼预告到一四年三月结束的一三会计年度，全年手机出货可达四二○○万支，这个数量大约是两年前的两倍。索尼集团社长兼ＣＥＯ平井一夫透露到一五年将加强新兴市场的销售，及美国市场的开拓，到一五会计年度，手机销售将挑战八千万支，届时索尼的手机排名，有机会从第七晋升到第三或第四，这是索尼大跃升的一年。

**外资热钱滚滚而来**

在索尼盛世的时代，二○○○年时市值一度是三星的十几倍；到了一二年最惨时，市值跌到不到三星的十分之一；一三年索尼股价一度从七八五日圆涨到二四一三日圆，不过电视业务依然没有起色；到去年九月的半年报，索尼仍亏损一九三亿日圆；一四年财测目标也调降四成，变成获利三百亿日圆。

除了索尼外，过去亏损惨不忍睹的Panasonic，公布去年半年报已出现六一五亿日圆净利，一四年获利目标可达一千亿日圆，这是很大的转机；Panasonic股价也从三七六日圆大涨到一四○八日圆，一年之内股价大涨二七四％。大家一定要注意的是，过去一年股价在美国大涨三倍的特斯拉（Tesla），电动车里面装的电池是由Panasonic独家供应；换句话说，进入电动车时代，汽车内最重要的电池，也是来自日本。

另一家差一点破产的夏普，一三年到九月底，财报亏损缩小到四十三亿日圆，这比起前一个年度同期大亏三八七六亿日圆已属大大改善。其中夏普在一四年第二季季报，已出现一三六亿日圆的净利，到一四年的会计年度已可正式摆脱亏损。从这三家最惨烈的ＩＴ企业逐渐停止亏损到迈向获利，这也是日本经济再起的新曙光。

第三个亮点是外资热钱滚滚而来。一三年注入日本股市的外资，净买超日本股市将近一五○○亿美元，这个买超部位比台股的八十七．三七亿美元，买超韩国的四十七．六三亿美元都大得多。日本股市从八千多点起涨，大多数日本投资人都不相信日本股票会涨，而是外资勇敢冲锋陷阵，带动权值大型股，让日本股市产生新活力。

像软体银行挟着阿里巴巴题材，股价从二二○○日圆涨到九三二○日圆，软银市值还突破一千亿美元，成为日本市值第二大企业。另外，成衣零售的优衣库股价从一五一七○日圆大涨到四五三五○日圆，以三九九．二亿美元市值，拿下市值第十五大的宝座。这些都是日本产业的新亮点。很多人都不相信日本企业有再起的能力，但是，过去几年，日本确实出现了包括像丰田汽车、FANUC、DENSO、软体银行及优衣库等，可以在全球企业舞台挥洒的日本企业。

除了企业的基本面获得平反外，我注意到日本政坛也加快新陈代谢。像大阪市长桥下彻一九六九年生，福冈市长高岛宗一郎一九七四年生，他现年三十九岁，市长已经当了三年。日本国会也出现一大批年轻刺客，过去大家印象中暮气沉沉的日本政界，正在加速洗牌。

**最大变数是中日关系的恶化**

另外是日本文创业正力图振作，过去我们习惯看韩剧，这两年日剧逐渐抬头。一三年的︽半泽直树︾横扫全台湾，宫崎骏的︽风起︾又在动画世界引起一阵骚动，包括久石让的音乐都在亚洲站稳一席之地，这是日本再起的另一股软实力。

其实安倍三支箭里，也包含了「Cool Japan」，他要求金融机构全力扶助文创产业，换句话说，安倍再造日本是软硬兼施的。到目前为止，安倍的施政是誉多于贬，一三年因为安倍成功射出三箭，使他的民调支持度节节走高，成为○一年小泉纯一郎以来，日本最孚众望的领袖。同时也因为安倍有高民调支持，才得以顺利推动消费加税。

最直截了当的是，日本政府在元月十七日公布︽经济月报︾，正式定位「日本经济正逐步复苏」。这是日本政府六年来最乐观的经济报告，乐观的数字包括一三年十一月零售成长四％，汽车销售成长一七％，百货业绩成长二．七％。另一个令日本政府大受鼓舞的情形，是日本企业资本支出出现强劲成长，一三年十一月，机械订单激增九．三％到八八○○亿日圆，创○八年七月以来新高。民间消费与民间投资正是安倍射三箭最关键的任督二脉，现在看起来都朝着正向发展。

不过沉睡了二十几年的日本经济，绝不可能只靠安倍射三箭就成功，一四年才是安倍真正的本命年，日本经济成败最具关键的一年应在一四年。首先是日经指数在一三年已累积超过五成涨幅，一四年变数很大，纵然有「日圆先生」榊原英资所说的两万点实力，恐怕还要一番真功夫。

另外，最凌厉的贬值那一段已过去，日圆兑美元一四年可能在一百日圆附近震荡，享受日圆贬值红利的企业，想要有更强大的突破，还是必须靠竞争力。才刚转危为安的索尼、Panasonic、夏普能不能真正扭转乾坤？下一轮电子商务与ＩＴ的产业竞赛，日本要站在什么位置？

但真正最大变数是中日关系的恶化，从钓鱼台事件到安倍祭拜靖国神社，中日冲突日渐升高，这也影响日商在中国市场的开拓，安倍弄僵了中日关系，也让日本前途充满了更多变数。 「安倍经济学」成效盘点

第一箭：宽松货币政策

目标： 无限量印钞让日圆贬值，朝２％通膨目标前进。

措施： 日本央行去年年初宣布无限量印钞，4月再宣布两年内扩大基础货币一倍。

成果： 日圆对美元2013年从77.13贬到最多105.44，按年计算未出现收缩。

第二箭：财政刺激措施

目标：透过财政刺激经济，提升就业。

措施： 2013年年初提出总值13.1兆日圆追加预算，当中10.3兆日圆用于紧急经济刺激政策。

成果： 2012年第四季起，经济连三季增长0.2%、4.1%及3.8%，央行预估2014财年GDP为1.4%。

第三箭：结构经济改革

目标： 推行结构性经济改革，根本改善日本竞争力，寻求可持续增长。

措施： 2013年６月宣布一系列措施，包括设经济特区吸引外资、增加基建及能源投资、推动女性就业等。

成果： 措施被指欠缺细节，而且不少仍在非常初步的立法阶段。

资料来源：综合外电(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。