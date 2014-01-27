版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 14:28 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月27日

路透上海1月27日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(1月27日-1月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,609.88亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)     
    
     进出口行      70        2年      固息金融债      周一         2013年第42期增发 
     进出口行   至多60       5年      固息金融债      周二 
     国开行        40        7年      固息增发债      周二   2007年第五期债增发,剩余期限近三个月
     国开行     至多100      1年      固息增发债      周三   2013年第18期债增发,剩余期限近三个月
           
   3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
      --           750       750
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐