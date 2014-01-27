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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 11:22 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至七周低点，新兴市场担忧刺激日圆买盘

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3685 1.3675 +0.07 -0.44 1.3745

美元/日圆 102.30 102.28 +0.02 -2.85 105.30

欧元/日圆 140.01 139.87 +0.10 -3.26 144.73

美元/瑞郎 0.8944 0.8945 -0.01 +0.18 0.8928

英镑/美元 1.6498 1.6481 +0.10 -0.35 1.6556

美元/加元 1.1067 1.1087 -0.18 +4.21 1.0620

澳元/美元 0.8700 0.8681 +0.22 -2.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8223 0.8211 +0.15 +0.21 0.8206

澳元/日圆 89.010 88.790 +0.25 -5.16 93.850

新西兰元/日圆 84.120 83.980 +0.17 -2.65 86.410

英镑/日圆 168.77 168.57 +0.12 -3.19 174.33

澳元/新西兰元 1.0571 1.0567 +0.04 -2.55 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军/杜明霞/许娜/侯向明； 审校 张明钧/艾茂林/戴素萍/石冠兰)
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