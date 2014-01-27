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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 11:49 BJT

韩国汇市：韩元触及四个半月低位，市场担心美联储减码及中国经济

市场揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会继续缩减购债，且忧心中国成长放缓，这继续有利于美元兑多数亚洲货币。

不过多位交易员表示，韩元跌势因为出口商的美元抛盘、以及投资人锁定近期美元涨势获利而有所缓解。

一外资银行交易员表示，“然而我不认为美元/韩元会较当前水准大幅下跌，因外资从股市撤出的规模看来相当大...海外投资人的美元买盘也还没有消退。”

综合股价指数 下跌1.5%至1,912.04点。

3月三年期公债期货 下跌0.06点至105.72，因外资撤退。

0255GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,084.1 1,080.4

日圆/韩元 10.5850/909 10.5602

韩国公债期货 * 105.72 105.78

韩国综合股价指数 1,912.04 1,940.56

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪/张明钧; 审校 戴素萍/张涛)
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