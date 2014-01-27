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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 11:26 BJT

日本个股：迅销称希望在港上市计划能助其深植亚洲市场

路透东京1月27日 - 日本迅销(Fast Retailing) 一位高层周一表示，公司希望在香港上市的计划能够帮助其深植于该地区并吸引高端人才。

迅销财务长Takeshi Okazaki对媒体称：“在众多交易所中我们选择香港，是因为香港是亚洲的金融市场中心。”

“我们已经通过销售和生产，与大中华和东南亚市场建立了紧密的联系。这个市场有着巨大的增长潜力。”

他还表示，由于公司寻求在全球范围内提升品牌知名度，在其它海外交易所上市也是有可能的。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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