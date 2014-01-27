澳新经济指标预测--1月28日-2月4日****

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 负3 企业信心指数 -- 正5 1月29日(三) 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- 11.1% 1月30日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -0.5% +4.2% 进口物价 +1.0% +6.1% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 41 43 出口(亿新西兰元) 46 45 贸易收支(亿新西兰元) 顺差6 顺差1.83 贸易收支(亿新西兰元) 截止12月的一年 逆差1.8 逆差2.5 1月31日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.9% +1.3% (较上年同期) +2.7% +1.9% 0030 澳洲民间信贷(较前月) 12月 +0.4% +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.7% 2月3日(一) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- -1.5% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- +0.4% 网络招聘广告 -- -0.7% 2月4日(二) 0330 澳洲央行利率决议 2月 -- 2.5% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.2% HLFS就业增长(较前季) -- +1.2% HLFS就业参与率 -- 68.6% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6%(完)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。