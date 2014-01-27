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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 17:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月27日

路透伦敦1月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           325,400          -1,575
    锡             9,065             -35
    铅           209,675          +2,100
    锌           869,075          -4,750
    铝         5,445,400          -7,050
    镍           264,090            +192
    铝合金        55,960            持平
    NASAAC        80,640            -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布             品种      库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 许娜；审校 蔡美珍)
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