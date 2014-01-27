中国央行：今年要密切关注具融资功能的非金融机构等风险状况--上海总部

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透上海1月27日 - 中国人民银行上海总部在今年工作会议中提出，上海各金融机构今年要密切关注政府融资平台、房地产贷款、产能过剩行业、民间融资、具有融资功能的非金融机构等的风险状况，防范各类金融风险。
央行上海总部新闻稿称，上海金融机构要加强流动性管理，保持资产负债总量合理增长和期限结构优化，规范发展表外业务和同业业务；同时，要加快金融改革创新，以支持实体经济发展为出发点和落脚点，落实金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的各项举措。
上海金融机构还要贯彻执行稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模的平稳适度增长，着力通过深化改革，盘活存量、优化增量，提高资金使用效率；加大信贷结构调整力度，推动科技、文化和金融的深层次结合，积极发展普惠金融，促进金融包容性增长，改进小微企业金融服务，全力做好民生金融。
去年末，上海的社会融资规模同比增长39.2%，增幅比上年提高30.8个百分点；金融机构本外币各项存、贷款余额分别为69,256.3亿元人民币和44,357.9亿元，同比分别增长9.0%和8.2%。
自从去年下半年河南大华投资担保公司、国担投资公司等非法集资案件浮出水面，使得具有融资功能的非金融机构风险暴露。央行此前亦一直强调，具有融资功能的非金融机构和民间借贷风险要持续关注。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(