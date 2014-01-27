中国央行：今年要密切关注具融资功能的非金融机构等风险状况--上海总部

路透上海1月27日 - 中国人民银行上海总部在今年工作会议中提出，上海各金融机构今年要密切关注政府融资平台、房地产贷款、产能过剩行业、民间融资、具有融资功能的非金融机构等的风险状况，防范各类金融风险。

央行上海总部新闻稿称，上海金融机构要加强流动性管理，保持资产负债总量合理增长和期限结构优化，规范发展表外业务和同业业务；同时，要加快金融改革创新，以支持实体经济发展为出发点和落脚点，落实金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的各项举措。

上海金融机构还要贯彻执行稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模的平稳适度增长，着力通过深化改革，盘活存量、优化增量，提高资金使用效率；加大信贷结构调整力度，推动科技、文化和金融的深层次结合，积极发展普惠金融，促进金融包容性增长，改进小微企业金融服务，全力做好民生金融。

去年末，上海的社会融资规模同比增长39.2%，增幅比上年提高30.8个百分点；金融机构本外币各项存、贷款余额分别为69,256.3亿元人民币和44,357.9亿元，同比分别增长9.0%和8.2%。