中国汇市：人民币即期早盘近走平，波动空间有限市场保持谨慎

* 人民币即期早盘近走平

* 在上日收盘价附近窄幅波动

* 6.046元阻力较大

* 短期料保持紧平衡状态

路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周一早盘近走平，在上日收盘价上下窄幅波动。中间价微幅升值，但市场对于疑似干预保持高度谨慎，并未明显做多人民币。

一股份行交易员认为，6.0460元处阻力较大，短期内可能是疑似干预需要守住的价位。由于即期近来盘间振幅太窄，也不好判断后期是何走势，这很大程度上仍然取决于监管层的意愿。

“如果思路不变的话，即期很有可能还是保持一个紧平衡的状态，即面临比较大的升值压力，但实际上又缺少上涨空间。”他说。

北京时间11:33，人民币兑美元即期报6.0485元，上日收报6.0488元。今日人民币兑美元中间价 为6.1022元，上日中间价为6.1035元。

全球市场方面，周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1205/30，上日尾盘为6.119。

北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0397/02元，上一交易日尾盘报6.0391元。