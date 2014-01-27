台湾债市：RP利率区间高位成交增多，投信资金分配不均

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透台北1月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率区间周一大致平稳，惟成交利率向区间高位聚集。交易员表示，农历年前最后一个交易日，不少投信仍被大量赎回，和证券商解约不续单的情况时有所闻。
他们表示，以往市场资金非常充裕时，缺券情况严重，因此就算一家投信的旗下基金面临资金不足解约的情况，另一档基金即会进场接手承做债券附条件交易。不过由于年节资金水位分配得并不平均，投信今日到单有全面解约情况，而银行手头也不算阔绰，部分券商成交利率向区间高位靠拢。
一位证券商资金调度人士表示，〞 投信解约，银行也留钱想要这二天用，放钱比以前少。〞
不过他们表示，今日是年前股市/债券买卖断交易的封关日，明、后天虽然债券附买回市场照常开市，但是证券商的落点已非常少，多数证券商的资金调度也提前在今日封关。因此，明后天债券RP市场预料成交也会相当清淡。
今日(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。
证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致同于上日，但区间高位成交较多。
主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。
本周紧缩因素有周二(28日)有中国输出入银行30亿台币的金融债发行；周三(29日)央债20年期发行，金额300亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30