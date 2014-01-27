台湾债市：RP利率区间高位成交增多，投信资金分配不均

路透台北1月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率区间周一大致平稳，惟成交利率向区间高位聚集。交易员表示，农历年前最后一个交易日，不少投信仍被大量赎回，和证券商解约不续单的情况时有所闻。

他们表示，以往市场资金非常充裕时，缺券情况严重，因此就算一家投信的旗下基金面临资金不足解约的情况，另一档基金即会进场接手承做债券附条件交易。不过由于年节资金水位分配得并不平均，投信今日到单有全面解约情况，而银行手头也不算阔绰，部分券商成交利率向区间高位靠拢。

一位证券商资金调度人士表示，〞 投信解约，银行也留钱想要这二天用，放钱比以前少。〞

不过他们表示，今日是年前股市/债券买卖断交易的封关日，明、后天虽然债券附买回市场照常开市，但是证券商的落点已非常少，多数证券商的资金调度也提前在今日封关。因此，明后天债券RP市场预料成交也会相当清淡。

今日(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致同于上日，但区间高位成交较多。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。