《焦点》苹果假日季销售料创纪录高位，中国市场能否改观仍存疑虑

**中国变数**

在选择权市场，交易商预期苹果公布业绩后股价料波动5%至6%。看多人气超过看空，买权合约数量超过卖权，未平仓选择权合约有187万份，其中有117万买权和70.6万卖权。

苹果股价过去12个月上涨21.7%，略超过标普500指数20.4%的升幅。不过，在该股过去五年上涨五倍之后，这仍令部分投资者感到失望。

在周四致股东的一封长信中，伊坎敦促股东批准他关于回购500亿美元股票的提议，指出公司手上并不需要保留这么多现金，且苹果股票相对于标普500而言被低估。

苹果拒绝了他的建议，表示有必要保留足够储备，以应对日益激烈的行业竞争。

更为根本的是，投资者担心苹果在全球最大手机市场中国的表现。分析师指出，高端iPhone手机难以在面对华为和小米等廉价机型冲击时取得进展，而且三星持续主导中国市场。

根据Gartner数据，苹果过去一年受到不断成长的亚洲手机制造商的围困。第三季苹果在全球智能手机市场排名第二，份额为12.1%，低于一年前的14.3%，不及三星目前32.1%份额的一半。而联想、LG电子和华为的份额都有所扩大，目前分别占5%左右的份额。

据市场调研公司Canalys，情况在中国有很大不同，2013年第三季三星占有21%的份额，而苹果市场份额仅为6%，处于第五位。

不过一些分析师表示，苹果与中国移动签约，应在3月季度推动四五百万的iPhone销量。

“库存建立和中国移动的iPhone销量将成为3月季度的重大未知因素，”Sacconaghi周五写道。(完) (编译/审校 李春喜/朱晓军/石冠兰/侯向明/张涛)