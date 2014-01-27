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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 12:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小幅回升，因有日本买盘涌现且日股走稳

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* 日股日经指数相对走稳表现，激励日本的美元/日圆买盘

* 据传其中有少量的日本投资资金流动，另外亦有一些空头回补买盘

* 卖单仍由102.50附近向上分布，有执行价102.60的大型选择权到期

* 在今日稍早急跌触及的101.77低点附近有一些买盘，停止单在101.75下方

* 日经指数今天多数时间在平盘下方，但目前走稳，日内跌幅2.38%(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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