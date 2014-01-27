韩股业绩：LG电子第四季营业利润翻倍，受电视销售强劲提振

汤森路透I/B/E/S访问的35名分析师平均预估为2,230亿韩元，上年同期和7-9月当季分别为1,170亿和2,180亿韩元。

LG电子称，电视业务营业利润达到1,740亿韩元，远高于上年同期的8,000万韩元。

但LG电子移动业务遭遇430亿韩元营业亏损，上年同期为获利560亿韩元。这是由于该公司在推广G2和G Pro等智能手机旗舰产品方面的支出增加。该公司是全球销量第三大的手机厂商，仅次于三星电子和苹果 。(完)