投行观点：巴克莱料中国今年紧缩流动性，小型开发商影响较大

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港1月27日 - 投行巴克莱周一发表报告称，该行预期中国内地今年的流动性将会收紧，假如平均借贷利率由2013年上半年的水平上升100个基点的话，该行所追踪的内地房地产商2015年度净利润将会下跌4.5%；信贷收紧以及政府持续打击影子银行，对小型开发商的影响将较大。
报告指出，经过去年的积极收购土地后，大部份内地开发商于2013年底的净负债比率均告上升。该行追踪的12家开发商去年的购地开支按年增长112%，但期内合同销售额则只升34%。由于预期中央政府今年将采取较紧的货币政策，将会加深投资者对高负债开发商资金情况的忧虑。
根据巴克莱对其追踪的14家内房股的敏感性分析显示，假如平均借贷利率由2013年上半年上升25、50、100基点，这些公司2015年的净边际利润率将会下降16、32、64个基点，令2015年的净利润分别减少1.1%、2.3%和4.5%。
不过，巴克莱相信，大型开发商受流动性收紧的影响将较少，因为它们有更大弹性应付类似在2011年下半年曾出现过的信贷紧张情况。即使利率上调100个基点令该14家内房股平均借贷利率上升至9.07%水平，预测它们的偿债比率仍然维持于3.82倍的稳健水平。在该行追踪的股份中，保利置业 和恒大地产 的资产负债表相对较弱。
由于规模较小的开发商较为依赖影子银行，一旦信贷收紧，巴克莱认为这可能导致小型开发商陷于财困，将有更多的收购合并机会出现加快市场整合。该行相信，如中国海外 此等具市场领导位置的大型开发商，将有机会取得更大市的市场份额。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30