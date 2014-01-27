《热点透视》双币种IPO赚足眼球，但尚未讨得专业投资者欢心

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 徐文焰
路透香港1月27日 - 香港股市或许很快就会迎来双币种首次公开发行(IPO)这种创新的招股方式。原名双汇国际的中国猪肉加工企业万洲国际，正考虑以港元和人民币进行计划中的60亿美元香港IPO。此举将增强香港作为离岸人民币中心的地位，不过这一招股结构对专业投资者并没什么吸引力。
香港已于2011年建立制度框架，允许企业同时以港元和人民币发行股票。招股方可以自行决定两种货币所占比重，不过要在考虑进汇率因素后同时定价，而且两种货币计价的股票享有同等的投票权。
香港的意图很明显：它希望能有更多以人民币计价的投资产品在那里挂牌。目前希望拥有人民币曝险的股票投资者选择十分有限，只有几支上市交易基金、一支房地产投资信托和一家名为合和公路基建 的公司，该公司2012年在IPO中增加了人民币部分。一宗高调进行的双币种IPO也将受到中国政府的欢迎，因为后者急于把人民币推向世界舞台。
在截止去年11月的三年中，香港的人民币存款规模已增加超过一倍至8,270亿元人民币(1,370亿美元)。而在香港进行IPO要求将一定比例的新股面向散户发行。在万洲国际这样的大宗IPO中，增加发行人民币计价新股或许有助于推高买需。
不过要得到专业投资者的认可并非易事。在大多数的双重上市案中，第二市场的交易情况会逐渐向成交量最大的股票靠拢。这将限制人民币计价股票的吸引力。尽管股东可以把手中的人民币计价股票换成港元计价股票，但必须支付手续费。
香港资本市场的各种噱头层出不穷。富豪李嘉诚就曾标榜旗下的港灯电力 是一个“商业信托”，即便从法律层面而言，这家企业与其他的普通公司并无不同。如果中国放松货币管制，双币种IPO也许最终会蔚然成风。不过就眼下来看，这不过是一种营销策略罢了。(完)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。