《热点透视》双币种IPO赚足眼球，但尚未讨得专业投资者欢心

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 徐文焰

路透香港1月27日 - 香港股市或许很快就会迎来双币种首次公开发行(IPO)这种创新的招股方式。原名双汇国际的中国猪肉加工企业万洲国际，正考虑以港元和人民币进行计划中的60亿美元香港IPO。此举将增强香港作为离岸人民币中心的地位，不过这一招股结构对专业投资者并没什么吸引力。

香港已于2011年建立制度框架，允许企业同时以港元和人民币发行股票。招股方可以自行决定两种货币所占比重，不过要在考虑进汇率因素后同时定价，而且两种货币计价的股票享有同等的投票权。

香港的意图很明显：它希望能有更多以人民币计价的投资产品在那里挂牌。目前希望拥有人民币曝险的股票投资者选择十分有限，只有几支上市交易基金、一支房地产投资信托和一家名为合和公路基建 的公司，该公司2012年在IPO中增加了人民币部分。一宗高调进行的双币种IPO也将受到中国政府的欢迎，因为后者急于把人民币推向世界舞台。

在截止去年11月的三年中，香港的人民币存款规模已增加超过一倍至8,270亿元人民币(1,370亿美元)。而在香港进行IPO要求将一定比例的新股面向散户发行。在万洲国际这样的大宗IPO中，增加发行人民币计价新股或许有助于推高买需。

不过要得到专业投资者的认可并非易事。在大多数的双重上市案中，第二市场的交易情况会逐渐向成交量最大的股票靠拢。这将限制人民币计价股票的吸引力。尽管股东可以把手中的人民币计价股票换成港元计价股票，但必须支付手续费。