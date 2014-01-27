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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 13:01 BJT

澳新汇市：澳元摆脱三年半低点，但后市可能续跌

澳新货币常在市场充满不确定性时下跌，但分析师称其在周一的韧性表现说明，如果其他市场跌势不再进一步升级，澳新货币跌幅可能受限。

“澳元今天相当稳健，说明可能不会再下跌太多，”巴克莱资本驻新加坡外汇策略分析师Hamish Pepper称。

他还表示，“澳元可能本周趋向0.8650美元，但是鉴于已经下跌很多，所以在这附近应该找到支撑。”

澳元兑美元 升0.3%至0.8708美元，远离上周创下的2010年中以来低点0.8660。此前下跌是由于澳洲央行(RBA)委员表态澳元贬值不够多。

新西兰元兑美元 微升0.1%至0.8220美元，从海外交易时段的三周低点0.8195美元反弹。(完)

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